The Originals
Folge 18: The Big Uneasy
41 Min.Ab 16
Nachdem Klaus nun auch Genevieve den Krieg erklärt hat, scheint er keine Grenzen mehr zu kennen. Er lässt Marcel ausrichten, dass er ihn töten wird. Cami, die ein Verhältnis mit dem Vampir hat, ist entsetzt. Unterdessen feiern die Hexen ein rituelles Fest zur Einführung des Nachwuchses in die Gesellschaft. Die ausgelassene Stimmung soll jedoch in einem Blutbad enden ...
The Originals
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie, Science Fiction
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
16
