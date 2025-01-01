The Originals
Folge 19: Unerschrocken in den Tod
41 Min.Ab 16
Der Zustand des verfluchten Kieran wird von Stunde zu Stunde schlimmer. Cami beschließt, ihn mit Elektroschocks zu behandeln. Die Tortur bringt ihn zwar wieder zu klarem Verstand, aber sein Körper kollabiert. Klaus steht bereit, um aus dem Geistlichen einen Vampir zu machen. Unterdessen gibt es Aufruhr im Lager der Werwölfe. Oliver ordnet die Machtverhältnisse neu und macht sich selbst zum Anführer ...
Genre:Drama, Fantasie, Science Fiction
Produktion:US, 2013
16
