The Originals
Folge 14: Der Komplott
41 Min.Ab 16
Geschwächt von dem Angriff der Werwölfe, wacht Rebekah in einem verlassenen Sanatorium auf. Ihr Bruder Klaus wurde von der Hexe Genevieve ebenfalls dort hingebracht, um ihn über einen bitteren Verrat aufzuklären. Die Hexe lässt ihn dank eines Mittels in die Vergangenheit reisen. Er beobachtet dort, wie ihn seine eigene Schwester aus Liebe zu Marcel ans Messer liefert und den grausamen Vater wieder zum Leben erweckt. Nach dieser Enttäuschung will Klaus nur eins: Rebekahs Tod.
Genre:Drama, Fantasie, Science Fiction
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen