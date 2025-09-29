Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zwischen Manipulation und emotionalen Entscheidungen

Folge 42: Zwischen Manipulation und emotionalen Entscheidungen

35 Min.Ab 12

Isi hat als Power Player seine Zielperson bestimmt: Dilara soll die Villa verlassen. Doch mit dieser Entscheidung hat keiner und vor allem sein Verbündeter Lorik gar nicht gerechnet. Kann sie mithilfe des Konfrontations-Calls Hinweise erhalten und den Power Player enttarnen? Eins ist sicher: Die Eliminierung endet mit vielen Tränen und einem großen Schock.

