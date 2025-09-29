Comeback der Gefallenen: Wer kämpft sich zurück in die Villa?Jetzt kostenlos streamen
The Power
Folge 43: Comeback der Gefallenen: Wer kämpft sich zurück in die Villa?
29 Min.Ab 12
Wenn ihr dachtet, das Spiel sei fast vorbei, täuscht ihr euch! Nach Isis Eliminierung wartet das Comeback-Spiel: Serkan, Isi und Aaron kämpfen um den letzten Platz zurück in der Villa. Doch nur einer von ihnen darf triumphieren. Während die Mitspieler fassungslos zusehen, formt sich beim Gewinner ein neuer Plan – Rache und Strategie könnten das Spiel komplett drehen. Wer bekommt die zweite Chance?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Power
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn