Folge 36: „Ich werde langsam bekloppt“: Wem kann man noch trauen?
31 Min.Ab 12
Das Team aus Emma, Lorik, Matthias und Lukas haben das Spiel gewonnen - doch wer holt sich den Hinweis ab? Der Power Player spielt ein risikoreiches Spiel, das aufzugehen scheint. Keiner traut dem anderen mehr über den Weg, und der Hinweis macht es nicht besser. Dann sorgt eine Bestrafung für zahlreiche Lacher: Doch wie soll man sich ohne Finger Essen holen oder die Hose anziehen? Der Psycho-Terror geht auf alle Fälle weiter.
Genre:Reality, Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
