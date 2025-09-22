Matratzen-Meuterei und Insider-IntrigenJetzt kostenlos streamen
The Power
Folge 32: Matratzen-Meuterei und Insider-Intrigen
34 Min.Ab 12
Eine Bestrafung wurde zum ersten Mal vorzeitig beendet, was bittere Konsequenzen hat: Alle Spieler müssen ihre Matratzen abgeben, was die Gemüter noch mehr erhitzt. Der Power Player geriet in der Zwischenzeit zunehmend ins Visier der Spieler und trifft den Entschluss, sich jemandem anzuvertrauen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Power
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn