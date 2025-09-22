Gelbe Gefahr: Gerät Aaron jetzt ins Visier?Jetzt kostenlos streamen
The Power
Folge 37: Gelbe Gefahr: Gerät Aaron jetzt ins Visier?
33 Min.Ab 12
Die Mitstreiter sehen Aaron inzwischen als größte Bedrohung: Er punktet in den Spielen und wird zur "gelben Gefahr". Lucas startet einen riskanten Plan, ihn zu eliminieren — doch der Power Player zieht im Hintergrund die Fäden und nutzt die Situation, um sich weiter vorzutasten. Spannung, Taktik und Verrat spitzen sich zu.
Genre:Reality, Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn