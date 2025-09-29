Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Power

Falsche Hinweise, durchdachte Lügen und Misstrauen unter Verbündeten

JoynStaffel 1Folge 41
Falsche Hinweise, durchdachte Lügen und Misstrauen unter Verbündeten

Falsche Hinweise, durchdachte Lügen und Misstrauen unter VerbündetenJetzt kostenlos streamen

The Power

Folge 41: Falsche Hinweise, durchdachte Lügen und Misstrauen unter Verbündeten

32 Min.Ab 12

Während die Villa zum Haus der Lügen und Intrigen wird, steht die Immunitäts-Challenge an. Doch auch nachdem eine Person immun ist, nimmt das Verdächtigen um den Power Player kein Ende und spitzt sich immer mehr zum Chaos zu.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

The Power
Joyn
The Power

The Power

Alle 1 Staffeln und Folgen