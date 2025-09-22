Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Power

Lohn & Strafe: Der Power Player spielt mit den Gefühlen

Lohn & Strafe: Der Power Player spielt mit den Gefühlen

Folge 31: Lohn & Strafe: Der Power Player spielt mit den Gefühlen

32 Min.Ab 12

Das gab es bei The Power noch nicht: Der Power Player spricht für zwei Spieler eine Bestrafung und Belohnung aus. Während eine Seite sich freut und auch lustig darüber macht, sorgt die Entscheidung auf der anderen Seite für Exit-Gedanken.

