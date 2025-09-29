Doppelte Immunität steht auf dem Spiel: Wer kommt sicher ins Finale?Jetzt kostenlos streamen
The Power
Folge 45: Doppelte Immunität steht auf dem Spiel: Wer kommt sicher ins Finale?
32 Min.Ab 12
Lucas ist in massiver Bedrängnis: fast alle scheinen zu glauben, dass er der Power Player ist - die Bestrafung sei nur eine Ablenkung. Währenddessen nutzt Lorik seine Mittelohrentzündung aus, um sich als möglichst harmlos darzustellen. Doch verrät ihm Matthias den ersten Hinweis? In der Immunitäts-Challenge können dieses Mal direkt zwei Spieler:innen gewinnen. Nur eine Person muss komplett aussetzen. Welches der drei Teams kann sich sicher in die nächste Runde bringen?
The Power
Genre:Reality, Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
