Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Power

Finale: Und wer hat jetzt die Macht?

JoynStaffel 1Folge 50
Finale: Und wer hat jetzt die Macht?

Finale: Und wer hat jetzt die Macht?Jetzt kostenlos streamen

The Power

Folge 50: Finale: Und wer hat jetzt die Macht?

33 Min.Ab 12

Nur noch vier Promis sind in der Villa: Vanessa, Dilara, Matthias und Lorik. Wer hätte gedacht, dass diese vier mal übrig bleiben würden? Und ein letzter Verrat wirbelt die Villa nochmal emotional auf! Lorik fühlt sich wie der insgeheimer Power Player.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

The Power
Joyn
The Power

The Power

Alle 1 Staffeln und Folgen