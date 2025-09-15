Liebeschaos und Verrat: Die Villa im AusnahmezustandJetzt kostenlos streamen
The Power
Folge 23: Liebeschaos und Verrat: Die Villa im Ausnahmezustand
33 Min.Ab 12
Die Villa steht Kopf: Nach einer ausgelassenen Partynacht rücken die Power-Player-Ermittlungen in den Hintergrund. Stattdessen brodelt es zwischen den Bewohnern. Lorik und Aaron kommen sich näher, während Serkan und Emma für einen Schock sorgen - schließlich war Emma eigentlich mit Umut zusammen. Auch zwischen Vanessa und Julia knallt es heftig: Vanessa fühlt sich verraten. Liebe und hitzige Diskussionen bestimmen den Tag. Ein Gefühlschaos, das die Stimmung komplett auf den Kopf stellt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Power
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn