"Bei mir schießt es wie bei den Niagarafällen raus": Die Nerven liegen blankJetzt kostenlos streamen
The Power
Folge 28: "Bei mir schießt es wie bei den Niagarafällen raus": Die Nerven liegen blank
34 Min.Ab 12
"Ein männlicher Briefmark erlebte was schönes, bevor er klebte. Er war von einer Prinzessin beleckt..", oder wie war das nochmal? Die Promis müssen im Spiel um die Imunität ein Gedicht auswenig lernen. Was hat sich da der Power Player nur bei der Teamwahl gedacht? Die Nerven in der Villa liegen blank und selbst das Dream-Team Serkan und Matthias können nicht gewinnen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Power
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn