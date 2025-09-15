Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der neue Power Player will das Haus komplett auf den Kopf stellen

JoynStaffel 1Folge 30
Der neue Power Player will das Haus komplett auf den Kopf stellen

35 Min.Ab 12

Cosimo hat Aaron nicht entlarven können und muss gehen. Doch nach einem tröstenden Gespräch mit Dilara und einem kurzen Abschied geht es direkt weiter: Der nächste Power Player wird ausgelost! Gegen diesen darf Isi dann im direkten Duell um einen Hinweis kämpfen. Danach ist er besonders überheblich - bringt er die anderen gegen sich auf? Eine Allianz mit Lorik bringt die beiden in Verdacht, als Power Player unter einer Decke zu stecken...

