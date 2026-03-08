THE RACE - Ausgesetzt in Vietnam - Folge 01Jetzt kostenlos streamen
THE RACE
Folge 8: THE RACE - Ausgesetzt in Vietnam - Folge 01
65 Min.Folge vom 08.03.2026Ab 12
Hanoi, Startschuss: Dave drückt jedem Team zwei Schriftrollen in die Hand, aber kein Ziel, nur Vietnamesisch. Koordinaten oder kompletter Bluff? Ohne Geld, ohne Handy, nur mit dem Nötigsten am Körper zählt jetzt Teamwork im Großstadt-Chaos. JP und Essow rätseln, die anderen pushen durch - wer knackt den Code zuerst und setzt den Ton für Vietnam?
Genre:Unterhaltung, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© studio flitz GmbH
Enthält Produktplatzierungen