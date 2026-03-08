Zum Inhalt springenBarrierefrei
THE RACE - Ausgesetzt in Vietnam - Folge 01

JoynStaffel 3Folge 8vom 08.03.2026
65 Min.Folge vom 08.03.2026Ab 12

Hanoi, Startschuss: Dave drückt jedem Team zwei Schriftrollen in die Hand, aber kein Ziel, nur Vietnamesisch. Koordinaten oder kompletter Bluff? Ohne Geld, ohne Handy, nur mit dem Nötigsten am Körper zählt jetzt Teamwork im Großstadt-Chaos. JP und Essow rätseln, die anderen pushen durch - wer knackt den Code zuerst und setzt den Ton für Vietnam?

