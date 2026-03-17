Behind the Scenes: Der Intro-DrehJetzt kostenlos streamen
THE RACE
Folge 11: Behind the Scenes: Der Intro-Dreh
25 Min.Folge vom 17.03.2026Ab 6
Der Startschuss ist gefallen, doch die Arbeit fängt erst an: Nach der Aussetzung dreht das Produktionsteam das Intro für Staffel 3. In einem rasanten Trip durch Südostasien sprintet Dave durch die ikonischen Kulissen von Hanoi, Bangkok und Singapur. Das Ziel ist klar vor Augen: In spätestens 4 Tagen müssen alle auf Benan Island angekommen sein. Ein Wettlauf gegen die Zeit und quer durch die Metropolen Asiens.
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THE RACE
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© studio flitz GmbH
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