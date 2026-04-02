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THE RACE

THE RACE - Hauptsache schnell! - Folge 08

JoynStaffel 3Folge 17vom 02.04.2026
THE RACE - Hauptsache schnell! - Folge 08

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THE RACE

Folge 17: THE RACE - Hauptsache schnell! - Folge 08

65 Min.Folge vom 02.04.2026Ab 12

Während Jerry sich netterweise opfert, mit zwei Damen in einem Bett zu nächtigen, macht Kodiak es sich auf dem Boden des Hostels bequem. Franz und Magda haben das große Ziel, endlich das Laos-Visum zu bekommen - aber Magda muss auch noch unbedingt ihre Haare waschen! OT & Hellge fangen an gut gelaunt rumzublödeln, während Falk & Adrian merken, dass die Überschwemmungen doch nicht so easy sind, wie sie gedacht haben.

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