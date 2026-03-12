Zum Inhalt springenBarrierefrei
THE RACE

THE RACE - Raus aus Hanoi - Folge 02

Staffel 3Folge 9vom 12.03.2026
THE RACE - Raus aus Hanoi - Folge 02

61 Min.Folge vom 12.03.2026Ab 12

Das Chaos von Hanoi stellt die Teams auf eine harte Probe. Die Teams müssen sie sich ihr Budget für die Weiterreise erst verdienen. Zwischen knatternden Mopeds und Street-Food Ständen sammeln sie Spenden. Doch die Uhr tickt: Wer schafft es am schnellsten aus dem Labyrinth der Stadt und findet den Weg Richtung laotische Grenze? Der Wettlauf gegen die Zeit - und die Konkurrenz - beginnt.

