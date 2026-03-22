THE RACE - Unerwartete Begegnungen - Folge 05Jetzt kostenlos streamen
THE RACE
Folge 13: THE RACE - Unerwartete Begegnungen - Folge 05
64 Min.Folge vom 22.03.2026Ab 12
Kodiak und Jerry dribbeln eine Nacht im Hotel, aber machen sich damit Schulden, während Magda und Franz sich einen Ride im LKW organisieren, der sich kurz alles andere als gut anfühlt. JP & Essow spielen einmal komplett Busfahren durch und auch Adrian und Falk kämpfen weiter - nach einer Nacht an der Grenze werden sie von einem Truck-Fahrer sitzen gelassen. Dazu kommt es unterwegs noch zu einem seltenen Moment: Zwei Teams treffen plötzlich aufeinander.
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THE RACE
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3: studio flitz GmbH & © Season 1-2: The Race GmbH
Enthält Produktplatzierungen