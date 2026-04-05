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THE RACE

THE RACE - Die Flut - Folge 09

JoynStaffel 3Folge 18vom 05.04.2026
THE RACE - Die Flut - Folge 09

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THE RACE

Folge 18: THE RACE - Die Flut - Folge 09

64 Min.Folge vom 05.04.2026Ab 12

In dieser Folge sind Adrian & Falk zum ersten Mal mit dem Hochwasser konfrontiert. Jerry zeigt uns derweil sein Gesangstalent und rührt Kodiak damit zu Tränen. Auf einmal treffen sie ihre Teammates JP & Essow auf der Straße! Hellge & OT visieren Bangkok an, während Franz & Magda das volle THE RACE Feeling hinten auf einem Truck im Freien genießen.

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