THE RACE - Der harte Weg nach Laos - Folge 04Jetzt kostenlos streamen
THE RACE
Folge 12: THE RACE - Der harte Weg nach Laos - Folge 04
64 Min.Folge vom 19.03.2026Ab 12
Die Einreise nach Laos wird zur Zerreißprobe! Während Hellge & OT sowie Kodiak & Jerry am Übergang feststecken, trampen Magda & Franz Kilometer um Kilometer Richtung Grenze. Ganz andere Sorgen haben Essow & JP: Nach einer wilden Partynacht in Hanoi und mit ordentlich Geld im Gepäck startet ihre Reise jetzt erst so richtig. Falk & Adrian ziehen ihren Plan Richtung Thailand eiskalt durch. Wer behält im Trubel Südostasiens einen kühlen Kopf?
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
THE RACE
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3: studio flitz GmbH & © Season 1-2: The Race GmbH
Enthält Produktplatzierungen