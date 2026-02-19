Wildcard Challenge - Alles oder nichts: Köln - Folge 04Jetzt kostenlos streamen
THE RACE
Folge 5: Wildcard Challenge - Alles oder nichts: Köln - Folge 04
62 Min.Folge vom 19.02.2026Ab 12
Jetzt zählt nur noch: Finish-Mode. Jerry sammelt Geld stempelt in Köln weiter durch. Kodiak nimmt den riskanten Weg, fährt schwarz und macht den Speedrun perfekt. Taube jagt hinterher, Käthe kämpft mit Kopfkino und Comeback, Marc will nach München und startet eine Extra-Challenge. Finale Energie: Wer bricht zuerst, wer stempelt zuletzt?
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Alle Staffeln im Überblick
THE RACE
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3: studio flitz GmbH & © Season 1-2: The Race GmbH
Enthält Produktplatzierungen