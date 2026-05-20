The Rookie
Folge 1: Skrupellos
41 Min.Folge vom 20.05.2026Ab 12
Die Beamten des Mid-Wilshire-Reviers stehen vor ihrer bisher größten Herausforderung: Nach einem Angriff auf Los Angeles kämpft Officer Bradford um sein Leben, während seine Kollegen verzweifelt versuchen, die Lage unter Kontrolle zu bringen. Außerdem sorgen die Ergebnisse der Abschlussprüfungen bald für Unruhe unter den Rookies.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
The Rookie
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© Season 1-3: LionsGate International (UK) Limited
Enthält Produktplatzierungen