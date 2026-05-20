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The Rookie

Skrupellos

ATVStaffel 2Folge 1vom 20.05.2026
Skrupellos

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The Rookie

Folge 1: Skrupellos

41 Min.Folge vom 20.05.2026Ab 12

Die Beamten des Mid-Wilshire-Reviers stehen vor ihrer bisher größten Herausforderung: Nach einem Angriff auf Los Angeles kämpft Officer Bradford um sein Leben, während seine Kollegen verzweifelt versuchen, die Lage unter Kontrolle zu bringen. Außerdem sorgen die Ergebnisse der Abschlussprüfungen bald für Unruhe unter den Rookies.

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