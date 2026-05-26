The Rookie
Folge 4: Krieger und Hüter
41 Min.Folge vom 26.05.2026Ab 12
Officer Nolan wird seiner neuen Ausbilderin Nyla Harper zugeteilt, die nach ihrer Zeit als verdeckte Ermittlerin unkonventionelle Methoden bevorzugt. Der Start verläuft alles andere als reibungslos. Gleichzeitig sucht Officer Bradford verzweifelt nach dem perfekten Geburtstagsgeschenk für Rachel, während Officer Lopez mit einem Fall zu kämpfen hat, der alte Erinnerungen wachruft.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
The Rookie
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© Season 1-3: LionsGate International (UK) Limited
Enthält Produktplatzierungen