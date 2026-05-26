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The Rookie

Krieger und Hüter

ATVStaffel 2Folge 4vom 26.05.2026
Krieger und Hüter

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The Rookie

Folge 4: Krieger und Hüter

41 Min.Folge vom 26.05.2026Ab 12

Officer Nolan wird seiner neuen Ausbilderin Nyla Harper zugeteilt, die nach ihrer Zeit als verdeckte Ermittlerin unkonventionelle Methoden bevorzugt. Der Start verläuft alles andere als reibungslos. Gleichzeitig sucht Officer Bradford verzweifelt nach dem perfekten Geburtstagsgeschenk für Rachel, während Officer Lopez mit einem Fall zu kämpfen hat, der alte Erinnerungen wachruft.

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