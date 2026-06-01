The Rookie
Folge 8: Tatortreiniger
41 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
Officer Nolans Geburtstag beginnt alles andere als festlich, denn er soll ein Verbrechen in einer Anwaltskanzlei aufklären. Während Bradford und West sich auf eine besondere Auszeichnung freuen dürfen, wird Sergeant Grey mit einer ungewöhnlichen Herausforderung konfrontiert: Er fährt gemeinsam mit Harper Streife, nachdem diese eine vorzeitige jährliche Leistungsbewertung angefordert hat.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
The Rookie
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© Season 1-4: LionsGate International (UK) Limited
Enthält Produktplatzierungen