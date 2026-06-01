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The Rookie

Tatortreiniger

ATVStaffel 2Folge 8vom 01.06.2026
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The Rookie

Folge 8: Tatortreiniger

41 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12

Officer Nolans Geburtstag beginnt alles andere als festlich, denn er soll ein Verbrechen in einer Anwaltskanzlei aufklären. Während Bradford und West sich auf eine besondere Auszeichnung freuen dürfen, wird Sergeant Grey mit einer ungewöhnlichen Herausforderung konfrontiert: Er fährt gemeinsam mit Harper Streife, nachdem diese eine vorzeitige jährliche Leistungsbewertung angefordert hat.

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