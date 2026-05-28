The Rookie
Folge 6: Zeit der Angst
42 Min.Folge vom 28.05.2026Ab 12
Eine Warnmeldung kündigt einen drohenden Raketenangriff an und versetzt die Millionenmetropole Los Angeles in Panik. Die "Rookies" geraten zwischen zwei Fronten - sie sollen für Sicherheit sorgen, während ihre eigene Welt aus den Fugen gerät. Zwischen aufbrechenden Konflikten und der Frage, ob die Gefahr echt ist, bleibt kaum Zeit zum Nachdenken ...
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
The Rookie
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© Season 1-3: LionsGate International (UK) Limited
Enthält Produktplatzierungen