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The Rookie

Zeit der Angst

ATVStaffel 2Folge 6vom 28.05.2026
Zeit der Angst

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The Rookie

Folge 6: Zeit der Angst

42 Min.Folge vom 28.05.2026Ab 12

Eine Warnmeldung kündigt einen drohenden Raketenangriff an und versetzt die Millionenmetropole Los Angeles in Panik. Die "Rookies" geraten zwischen zwei Fronten - sie sollen für Sicherheit sorgen, während ihre eigene Welt aus den Fugen gerät. Zwischen aufbrechenden Konflikten und der Frage, ob die Gefahr echt ist, bleibt kaum Zeit zum Nachdenken ...

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