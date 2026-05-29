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The Rookie

Sicher ist Sicher

ATVStaffel 2Folge 7vom 29.05.2026
Sicher ist Sicher

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The Rookie

Folge 7: Sicher ist Sicher

41 Min.Folge vom 29.05.2026Ab 12

Jessica offenbart John etwas, das ihre Beziehung grundlegend verändert und ihn vor eine schwierige Situation stellt. Unterdessen müssen Bradford und West als freiwillige Trainer bei einer Jugend-Football-Clinic aushelfen. Zusammen mit Profispielern sollen sie jungen Talenten zur Seite stehen.

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