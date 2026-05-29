The Rookie
Folge 7: Sicher ist Sicher
41 Min.Folge vom 29.05.2026Ab 12
Jessica offenbart John etwas, das ihre Beziehung grundlegend verändert und ihn vor eine schwierige Situation stellt. Unterdessen müssen Bradford und West als freiwillige Trainer bei einer Jugend-Football-Clinic aushelfen. Zusammen mit Profispielern sollen sie jungen Talenten zur Seite stehen.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
The Rookie
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© Season 1-3: LionsGate International (UK) Limited
Enthält Produktplatzierungen