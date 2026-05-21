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The Rookie

Nachtschatten

ATVStaffel 2Folge 2vom 21.05.2026
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The Rookie

Folge 2: Nachtschatten

42 Min.Folge vom 21.05.2026Ab 12

Ein Mordfall führt Nolan und den neuen Nachtdetektiv Pablo Armstrong zusammen. Während der Ermittlungen trifft Nolan überraschend auf eine alte Liebe. Bradford steckt mitten in den Vorbereitungen für seine Sergeant-Prüfung und lässt sich widerwillig von Chen helfen. West steht vor der Herausforderung, eine neue Bleibe zu finden.

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