The Rookie
Folge 2: Nachtschatten
42 Min.Folge vom 21.05.2026Ab 12
Ein Mordfall führt Nolan und den neuen Nachtdetektiv Pablo Armstrong zusammen. Während der Ermittlungen trifft Nolan überraschend auf eine alte Liebe. Bradford steckt mitten in den Vorbereitungen für seine Sergeant-Prüfung und lässt sich widerwillig von Chen helfen. West steht vor der Herausforderung, eine neue Bleibe zu finden.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
The Rookie
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© Season 1-3: LionsGate International (UK) Limited
Enthält Produktplatzierungen