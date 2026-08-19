Tierisch prominent
Folge 35: Tierisch prominent
6 Min.Folge vom 19.08.2026
Im Wienerwald haben Marjan Shaki und Lukas Perman ihr Zuhause gefunden. Bei den beiden Musical-Darstellern und Schauspielern Marjan Shaki und Lukas Perman geht es tierisch zu. Drei Kaninchen und die beiden Sibirischen Waldkatzen Luna und Baba gehören zu ihrem Leben und sorgen für jede Menge Gesellschaft.
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Tierisch prominent
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