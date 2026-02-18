Peinlich! Gigi bekommt für Fame bei Realitystar Academy einen Blo*jobJetzt kostenlos streamen
Total Reality Live
Folge 10: Peinlich! Gigi bekommt für Fame bei Realitystar Academy einen Blo*job
Drama, Tränen und pikante Enthüllungen bei „Total Reality Live“! In der neuesten Folge der Reality-TV-Late-Night-Show nehmen Yvonne Mouhlen und Maurice Gajda kein Blatt vor den Mund und zerlegen die aktuellen Aufreger der Streaming-Welt. Wir haben Reality-Star Arielle Rippegather zu Gast! Als Trans-Frau äußert sie sich emotional und unmissverständlich zum schockierenden Zwangs-Outing von Jessica Zemer im neuen Joyn-Format „Reality Star Academy“. Außerdem spricht Arielle exklusiv über ihren leichten Rückzug aus dem Rampenlicht und gesteht offen, welche Reality-TV-Formate ihr rückblickend absolut nicht gutgetan haben. Es wird wild: Yvonne und Maurice analysieren die neuesten, völlig eskalierten Partyszenen rund um Gigi Birofio bei der „Reality Star Academy“. Was lief da wirklich vor den Augen der anderen Kandidaten, als Gigi und eine Teilnehmerin in der Raucherecke intim wurden. Gleichzeitig brennt die Luft: Emmy Russ erhebt Vorwürfe gegen Eva Benetatou! Hat Eva die Ideen für ihre eigene Merch-Linie eiskalt bei Emmy abgeschaut? Zum Schluss wagen wir noch einen Blick auf die neuesten Business-Ideen von Kim Virginia und Nikola Glumac – genialer Schachzug oder der nächste Flop? Außerdem gibt es brandheiße Updates zum internationalen Fame Fighting rund um Aleks Petrovic.
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