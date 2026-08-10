Christin Okpara packt aus! & Brendas EOTB SkandalJetzt kostenlos streamen
Total Reality Live
Folge 20: Christin Okpara packt aus! & Brendas EOTB Skandal
In dieser vollgepackten Ausgabe von „Total Reality Live“ nehmen die Moderatoren Maurice Gajda und Yvonne Mouhlen die aktuell heißesten Schlagzeilen der deutschen Reality-TV-Landschaft unter die Lupe! Das Brenda-Drama bei „Ex On The Beach“ (RTL+) Im ersten Teil der Show geht es ans Eingemachte: Maurice und Yvonne analysieren ausführlich den besorgniserregenden Auftritt von Brenda Brinkmann gegenüber ihrem Ex Laurenz Pesch. Von verletzenden Angriffen auf seine Familie über den Fuß-im-Gesicht-Vorfall bis hin zu ihrem unverblümt geäußerten Plan, Laurenz gezielt emotional zu manipulieren und zu „brechen“ – das Moderations-Duo ordnet die Grenze zwischen Unterhaltung und toxischem Verhalten im Fernsehen schonungslos ein. Zugeschaltet: Christin Okpara schießt scharf Als Überraschungsgast ist keine Geringere als Reality-Krawallbürste Christin Okpara zugeschaltet! Sie nimmt kein Blatt vor den Mund und spricht klartext über ihre aktuellen Projekte und Feindschaften: Der Jackpot-Krach bei „Dschungel Divas“ (Folge 1): Was lief wirklich hinter den Kulissen? Christin erklärt ihre Sicht auf die Rollo-Eskalation mit Pinar Sevim, den Streit um den teuren Rucksack, das Luxuszelt und die Bedrohung für die gemeinsame Gewinnsumme. Klare Kante gegen Janina Youssefian: Christin gibt exklusive Einblicke in das Format „Dschungel Divas“ und äußert sich erstmals deutlich zu den transphoben Äußerungen ihrer Show-Kollegin Janina Youssefian. Das ewige Drama um Walentina Doronina: Neben ihrer eigenen langen Vorgeschichte und der Dauer-Rivalität mit Walentina beobachtet Christin den aktuellen, öffentlichen Schlammschlacht-Streit zwischen Walentina und ihrem angeblichen Ex-Partner Timon von der Seitenlinie – und hat dazu eine ganz eigene Meinung!
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