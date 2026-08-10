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Total Reality Live

Christin Okpara packt aus! & Brendas EOTB Skandal

Talk? Now!Staffel 1Folge 20vom 10.08.2026
Christin Okpara packt aus! & Brendas EOTB Skandal

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Total Reality Live

Folge 20: Christin Okpara packt aus! & Brendas EOTB Skandal

60 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12

In dieser vollgepackten Ausgabe von „Total Reality Live“ nehmen die Moderatoren Maurice Gajda und Yvonne Mouhlen die aktuell heißesten Schlagzeilen der deutschen Reality-TV-Landschaft unter die Lupe! Das Brenda-Drama bei „Ex On The Beach“ (RTL+) Im ersten Teil der Show geht es ans Eingemachte: Maurice und Yvonne analysieren ausführlich den besorgniserregenden Auftritt von Brenda Brinkmann gegenüber ihrem Ex Laurenz Pesch. Von verletzenden Angriffen auf seine Familie über den Fuß-im-Gesicht-Vorfall bis hin zu ihrem unverblümt geäußerten Plan, Laurenz gezielt emotional zu manipulieren und zu „brechen“ – das Moderations-Duo ordnet die Grenze zwischen Unterhaltung und toxischem Verhalten im Fernsehen schonungslos ein. Zugeschaltet: Christin Okpara schießt scharf Als Überraschungsgast ist keine Geringere als Reality-Krawallbürste Christin Okpara zugeschaltet! Sie nimmt kein Blatt vor den Mund und spricht klartext über ihre aktuellen Projekte und Feindschaften: Der Jackpot-Krach bei „Dschungel Divas“ (Folge 1): Was lief wirklich hinter den Kulissen? Christin erklärt ihre Sicht auf die Rollo-Eskalation mit Pinar Sevim, den Streit um den teuren Rucksack, das Luxuszelt und die Bedrohung für die gemeinsame Gewinnsumme. Klare Kante gegen Janina Youssefian: Christin gibt exklusive Einblicke in das Format „Dschungel Divas“ und äußert sich erstmals deutlich zu den transphoben Äußerungen ihrer Show-Kollegin Janina Youssefian. Das ewige Drama um Walentina Doronina: Neben ihrer eigenen langen Vorgeschichte und der Dauer-Rivalität mit Walentina beobachtet Christin den aktuellen, öffentlichen Schlammschlacht-Streit zwischen Walentina und ihrem angeblichen Ex-Partner Timon von der Seitenlinie – und hat dazu eine ganz eigene Meinung!

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