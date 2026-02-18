Die Branche brennt - Zwei Reality TV Top-Moderatoren fetzen sich!Jetzt kostenlos streamen
Total Reality Live
Folge 8: Die Branche brennt - Zwei Reality TV Top-Moderatoren fetzen sich!
61 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6
Désirée Nick streitet sich heftig mit ihrem Kollegen Jochen Schropp! Die im Podcast ausgerufene Waffenruhe ist wohl aufgehoben! Wir schauen uns an, was Désirée auf Jochens heftige Kritik sagt und wieso sie sich angegriffen fühlt. Warum ausgerechnet die ‚Reality TV Academy‘ im Mittelpunkt des Streites steht, erfährst du bei ‚Total Reality Live‘. Wie es die Academy-Schüler:innen sehen, erfährst du von Teilnehmerin Jessica Zemer, die uns zugeschaltet ist. Dazu gibt es die Einschätzung von TV-Profi Maurice Gajda live aus Nashville, USA.
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Total Reality Live
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Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Talk?Now!
Enthält Produktplatzierungen