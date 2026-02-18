Aleks Petrovic verliert Fame Fighting gegen Chase & bringt Kinderbuch raus !Jetzt kostenlos streamen
Total Reality Live
Folge 12: Aleks Petrovic verliert Fame Fighting gegen Chase & bringt Kinderbuch raus !
Das Fame Fighting Debakel! Aleks Petrovic, Beef im Publikum & Mudddern rechnet ab! Was für ein Wochenende! In der neuen Folge von Total Reality Live dreht sich alles um das absolute Reality-Box-Event des Jahres: Fame Fighting International! Die gesamte Reality-TV-Bubble hat wochenlang auf diesen Moment hingefiebert, und Maurice und Co. nehmen den Kampfabend und das Abschneiden von Aleks Petrovic völlig schonungslos auseinander. Hat er abgeliefert oder war die angebliche Verletzung nur eine Ausrede? Neben den Fäusten im Ring flogen auch im Publikum die Fetzen. Wir analysieren den heftigen Streit zwischen Sandra Sicora und Paulina Ljubas, lachen über das wohl skurrilste Wiegen der Trash-Geschichte mit Oliver Ginkel und fragen uns ernsthaft, was sich Tommy Pedroni bei seinem Outfit gedacht hat. Zu Gast zugeschaltet: Außerdem brennt eine Frau heute ein echtes Meinungs-Feuerwerk ab! Chelsea Montgomery (bekannt als Mudddern) legt so richtig los: Sie teilt ihre knallharte Meinung über die extreme Freizügigkeit im aktuellen Reality-TV. Das solltet ihr nicht verpassen! Zum Schluss werfen wir noch einen Blick auf die Zukunft: Welche neuen Reality-Shows casten gerade? Wir nehmen das neue Format „Thai Beach“ unter die Lupe!
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