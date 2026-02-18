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Total Reality Live

Gloria packt aus: Nochmal Temptation, Beef mit Sandra und Serkan Red Flag?

Talk? Now!Staffel 1Folge 4vom 18.02.2026
Gloria packt aus: Nochmal Temptation, Beef mit Sandra und Serkan Red Flag?

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Folge 4: Gloria packt aus: Nochmal Temptation, Beef mit Sandra und Serkan Red Flag?

55 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6

Girls support Girls! Doch Reality-Star Gloria Schwesinger behauptet jetzt, dass das nicht für alle gilt. Sie sagt, dass sich Reality-Kollegin Sandra Sicora in Formaten grundsätzlich unsolidarisch gegenüber ihren weiblichen Mitstreiterinnen verhält. Warum Gloria dieser Meinung ist, erklärt sie jetzt im Interview bei ‚Total Reality Live‘. Und: War der Umut-Ausraster in Sam Dylans Live-Show nur Fake? Yvonne und Maurice diskutieren mit dir über diesen PR-Stunt. Dazu gibt es die wichtigsten News der Woche aus der Reality-TV-Szene.

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