Gewa*t Ausraster! Aleks Petrovic Prominent Getrennt SKANDAL! & Sandy Fähse lehnt 100.000 Dschungelcamp ab!Jetzt kostenlos streamen
Total Reality Live
Folge 15: Gewa*t Ausraster! Aleks Petrovic Prominent Getrennt SKANDAL! & Sandy Fähse lehnt 100.000 Dschungelcamp ab!
"TOTAL REALITY LIVE: Sandy Fähse packt über Dschungelcamp-Ablehnung & Box-Fight aus! In dieser extremen Ausgabe von Total Reality Live wird Tacheles geredet! Wir decken die größten Skandale der Woche auf und lassen Reality-Größe Sandy Fähse exklusiv auspacken. Was bei „Kampf der Realitystars“ wirklich hinter den Kulissen passierte, ist nur der Anfang einer Folge, die euch sprachlos machen wird. Das erwartet euch in dieser Ausgabe: Sandy Fähse packt aus: Er enthüllt die unzensierte Wahrheit über „Kampf der Realitystars“ und schießt scharf gegen Maurice Dzwiak. Die Kampfansage für Fame Fighting steht – kommt es jetzt zum Ring-Duell der Rivalen? Zudem verrät Sandy exklusiv, warum er auf über 100.000 Euro Gage für das Dschungelcamp verzichtet hat. Gewalt-Eklat bei „Prominent getrennt“: Zusammen mit Reality-Expertin Yvonne Mouhlen gehen wir hart mit Aleks Petrovic ins Gericht. Nach dem Sekt-Schock und dem körperlichen Ausraster gegenüber Vanessa Nwattu stellen wir die Frage, die alle bewegt: Wie tief darf das Reality-TV noch sinken, bevor es endgültig zu weit geht? Wer ist Kate Merlans „Teddy“? Monatelang hat sie ihren neuen Lover hinter einer Maske versteckt – jetzt sind die ersten Fotos aufgetaucht, die das Rätsel endlich lüften könnten. Wir analysieren, wer sich wirklich hinter dem Kostüm verbirgt."
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