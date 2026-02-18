Fuc*boys und Lügen bei Eden + bitte keine Lily Becker! Roberto De Stefano und Jessica ZemerJetzt kostenlos streamen
Total Reality Live
Folge 14: Fuc*boys und Lügen bei Eden + bitte keine Lily Becker! Roberto De Stefano und Jessica Zemer
Lügendetektor-Drama bei "Eden" & Forsthaus-Vorbereitungen: Roberto De Stefano & Jessica Zemer im Interview In dieser brandheißen Folge von „Total Reality Live“ tauchen wir tief in die Welt des neusten Reality-TV-Formats ein: Eden! Wir sprechen mit Teilnehmer Roberto De Stefano gelogen? Wir konfrontieren ihn mit den Vorwürfen er sei ein berechenbarer "Fuc*boy". In "Eden" kommen die Kandidat:innen regelmäßig na den Lügendetektor und wie oft Roberto beim Flunkern erwischt wurde erzählt er uns im Interview. Außerdem widmen wir uns der großen Siegerin der „Realitystar Academy“: Jessica Zemer. Wir gratulieren ihr zum verdienten Sieg und blicken direkt voraus auf ihr nächstes großes Projekt: „Forsthaus Rampensau“. Jessica verrät uns, wie intensiv ihre Vorbereitungen laufen, welche Strategien sie sich zurechtlegt und wer der Reality-Star ist, auf den sie im Forsthaus auf gar keinen Fall treffen möchte. Sei gespannt auf ein Interview voller Ehrlichkeit, hintergründiger Einblicke und exklusiver Vorab-Infos zu deinen Lieblings-Reality-Formaten.
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