Skandal: Walentinas Ex Timon nennt sie FlittchenJetzt kostenlos streamen
Total Reality Live
Folge 19: Skandal: Walentinas Ex Timon nennt sie Flittchen
Skandal der Woche: Timon nennt WALENTINA DORONINA „FLITTCHEN“! Der Reality-TV-Wahnsinn geht in die nächste Runde! In dieser brandheißen Ausgabe von Total Reality Live nehmen eure Moderatoren Yvonne Mouhlen und Maurice Gajda die Schlagzeilen der Woche gewohnt gewohnt scharfzüngig, analytisch und schonungslos unter die Lupe. Der große FAKE entlarvt & Timon Xenos entgleist völlig Tagelang hielten Walentina Doronina und Timon Xenos die Reality-TV-Presse und ihre Communities in Atem. Ein angebliches „soziales Experiment“, um die Medien an der Nase herumzuführen? Jetzt ist die Katze aus dem Sack: Alles gelogen! Doch statt einer Versöhnung folgt der komplette Rosenkrieg in der Öffentlichkeit. Timon überschreitet dabei jegliche Grenzen und beleidigt seine Ex-Partnerin auf übelste Weise. Yvonne und Maurice zerpflücken den öffentlichen Streit, ordnen die Aussagen ein und stellen klar: Wo hört Unterhaltung auf und wo fängt schädlicher Hate an? Jannik Kontalis: Paywall-Outing & die Affäre mit Bill Kaulitz Ein weiterer Aufreger der Woche: Jannik Kontalis bittet zur Kasse! Er äußert sich erstmals ausführlich zu seiner viel diskutierten Kurz-Affäre mit Bill Kaulitz – allerdings versteckt hinter einer bezahlpflichtigen Podcast-Paywall. Ist dieser Business-Move genial oder einfach nur dreist? Wie erfolgreich ist die Paywall-Strategie wirklich? Und vor allem: Wie kritisch ist Janniks Umgang mit den Themen Sexualität, Gender und Outing in der Öffentlichkeit zu bewerten? Maurice und Yvonne hinterfragen die Beweggründe und diskutieren die gesellschaftliche Verantwortung von Influencern. „Villa der Versuchung“ Staffel 2: Das große Verschwendungs-Ranking Zum Ende der Folge schwenkt der Fokus auf den frisch enthüllten Cast der 2. Staffel von „Villa der Versuchung“. Welcher Cast-Member wird das Budget der Villa gnadenlos verprassen und wer behält die Nerven? Yvonne und Maurice stellen ihr persönliches Ranking auf und prognostizieren, wer in den neuen Folgen für das absolute Chaos sorgen wird!
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