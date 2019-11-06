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Toto & Harry - Die Zwei vom Polizeirevier

Straße trocken? Drauf den Socken

Kabel EinsStaffel 1Folge 1vom 06.11.2019
Straße trocken? Drauf den Socken

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Toto & Harry - Die Zwei vom Polizeirevier

Folge 1: Straße trocken? Drauf den Socken

24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Toto und Harry sind wieder da! Heute kämpfen die sympathischen Polizisten aus dem Pott mit renitenten Rasern, trotteligen Tauben und Kindervandalismus. Der Mann mit dem Bleifuß hat jedenfalls eine kuriose Erklärung für seine extrovertierte Fahrweise. Rechte: kabel eins

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