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Toto & Harry - Die Zwei vom Polizeirevier

Auf Zerstörungswut folgt Fahrerflucht

Kabel EinsStaffel 1Folge 5vom 06.11.2019
Auf Zerstörungswut folgt Fahrerflucht

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Toto & Harry - Die Zwei vom Polizeirevier

Folge 5: Auf Zerstörungswut folgt Fahrerflucht

24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Er wollte wohl einmal Berge versetzen. Doch stattdessen versetzt er die Straßenpoller Bochums in alle Himmelsrichtungen. Folge: Totalschaden am Auto und an der Straße. Toto und Harry fahnden eilig nach dem Übeltäter, denn der ist auf der Flucht. Rechte: kabel eins

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