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Toto & Harry - Die Zwei vom Polizeirevier

Der Fälscherbande auf der Spur

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 19vom 06.11.2019
Der Fälscherbande auf der Spur

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Toto & Harry - Die Zwei vom Polizeirevier

Folge 19: Der Fälscherbande auf der Spur

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Dem armen Kioskbesitzer wurde ein schlecht gefälschten 100 Euro Schein untergejubelt. Auch beim Dönerverkäufer Ali Baba haben sie es versucht. Die Überwachungskamera kann den Täter nicht ermitteln. Doch dann taucht ein Zeuge auf der den Täter kennt. Rechte: kabel eins

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