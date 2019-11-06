Da liegt ein Klo auf der StraßeJetzt kostenlos streamen
Toto & Harry - Die Zwei vom Polizeirevier
Folge 18: Da liegt ein Klo auf der Straße
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Hier muss allerdringenst ein Krankenwagen her! Den Entschluss fasst Toto, als er den blutüberströmten Mann auf der Erde liegen sieht. Die Erstversorgung übernehmen die Polizisten und versuchen gleichzeitig herauszufinden, wer den Mann so zugerichtet hat. Rechte: kabel eins
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Toto & Harry - Die Zwei vom Polizeirevier
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: kabel eins