Amatuer-Hulk wirft mit FahrradJetzt kostenlos streamen
Toto & Harry - Die Zwei vom Polizeirevier
Folge 7: Amatuer-Hulk wirft mit Fahrrad
24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Wenn ich nicht fahren darf, soll niemand fahren! So muss wohl das Motto des Bochumer Amateuer-Hulks gelautet haben, als er wie von Sinnen sein Fahrrad gegen den Bus wirft. Toto und Harry müssen nun ermitteln. Sachbeschädigung oder tatsächlich ein Unfall? Rechte: kabel eins
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Toto & Harry - Die Zwei vom Polizeirevier
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: kabel eins