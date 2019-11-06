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Toto & Harry - Die Zwei vom Polizeirevier

Im Drogenrausch zum Pornoabend

Kabel EinsStaffel 1Folge 2vom 06.11.2019
Im Drogenrausch zum Pornoabend

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Toto & Harry - Die Zwei vom Polizeirevier

Folge 2: Im Drogenrausch zum Pornoabend

24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Toto und Harry sind wieder unterwegs. Da geht es Ladendieben an den Kragen, sturztrunkenen Autofahrern an den Führerschein und den Zuschauern ans Herz. Denn das Team von der Hauptwache Bochum löst auch alltägliche Einsätze mit Herz und Einfühlungsvermögen - besonders wenn jemand Hilfe benötigt. Kinder ohne Zuhause, Stadtstreicher, die nicht wissen wohin, Menschen, die aus seelischer Not ausrasten - Toto und Harry kümmern sich und sind da, wenn man sie braucht. Rechte: kabel eins

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