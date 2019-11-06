Im Drogenrausch zum PornoabendJetzt kostenlos streamen
Toto & Harry - Die Zwei vom Polizeirevier
Folge 2: Im Drogenrausch zum Pornoabend
24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Toto und Harry sind wieder unterwegs. Da geht es Ladendieben an den Kragen, sturztrunkenen Autofahrern an den Führerschein und den Zuschauern ans Herz. Denn das Team von der Hauptwache Bochum löst auch alltägliche Einsätze mit Herz und Einfühlungsvermögen - besonders wenn jemand Hilfe benötigt. Kinder ohne Zuhause, Stadtstreicher, die nicht wissen wohin, Menschen, die aus seelischer Not ausrasten - Toto und Harry kümmern sich und sind da, wenn man sie braucht. Rechte: kabel eins
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Toto & Harry - Die Zwei vom Polizeirevier
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: kabel eins