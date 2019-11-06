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Toto & Harry - Die Zwei vom Polizeirevier

Für die Frau am Steuer wird das teuer

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 15vom 06.11.2019
Für die Frau am Steuer wird das teuer

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Toto & Harry - Die Zwei vom Polizeirevier

Folge 15: Für die Frau am Steuer wird das teuer

24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Da hat das Klischee wohl mal wieder mit voller Wucht zugeschlagen. Beim rausrangieren aus der Parklücke, war es der Frau zu "wuselig" und sie hat ein anderes parkendes Fahrzeug touchiert. Aus Mitleid helfen Toto und Harry und lotsen die Frau vom Parkplatz. Rechte: kabel eins

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