Ein Überschlag wie im ActionfilmJetzt kostenlos streamen
Toto & Harry - Die Zwei vom Polizeirevier
Folge 20: Ein Überschlag wie im Actionfilm
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Als Toto und Harry zu einem Verkehrsunfall gerufen werden befürchten sie das Schlimmste. Das Auto liegt auf dem Dach und hat bei seiner 180 Grad Drehung auch noch eine Verkehrsinsel zerstört. Ein wahrer Horrorcrash. Zu allem Übel war noch ein Hund im Auto. Rechte: kabel eins
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Toto & Harry - Die Zwei vom Polizeirevier
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: kabel eins