Traumhaus am See
Folge vom 04.07.2026: Hütten-Feeling mit Komfort
45 Min.Folge vom 04.07.2026
Eine Familie aus Vermont erfüllt sich den Traum vom eigenen Ferienhaus am Lake Champlain. Damit ihr kleiner Sohn dort eine unbeschwerte Zeit verbringen kann, verwandeln sie ein rustikales Feriencamp Schritt für Schritt in ein gemütliches Ganzjahreshaus. Zwischen Natur, See und Renovierungsarbeiten wollen sie einen Ort für gemeinsame Familienmomente zu jeder Jahreszeit schaffen.
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Genre:Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.