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Traumhaus am See

Hütten-Feeling mit Komfort

HGTVFolge vom 04.07.2026
Hütten-Feeling mit Komfort

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Traumhaus am See

Folge vom 04.07.2026: Hütten-Feeling mit Komfort

45 Min.Folge vom 04.07.2026

Eine Familie aus Vermont erfüllt sich den Traum vom eigenen Ferienhaus am Lake Champlain. Damit ihr kleiner Sohn dort eine unbeschwerte Zeit verbringen kann, verwandeln sie ein rustikales Feriencamp Schritt für Schritt in ein gemütliches Ganzjahreshaus. Zwischen Natur, See und Renovierungsarbeiten wollen sie einen Ort für gemeinsame Familienmomente zu jeder Jahreszeit schaffen.

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