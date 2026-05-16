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Traumhaus am See

Haus mit Hüttenflair

HGTVFolge vom 16.05.2026
Haus mit Hüttenflair

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Traumhaus am See

Folge vom 16.05.2026: Haus mit Hüttenflair

45 Min.Folge vom 16.05.2026

Nach dem Verkauf ihres Seehauses suchen ein Paar aus Pennsylvania und Indiana ein neues Wochenenddomizil näher an der Heimat. Am Eriesee hoffen sie auf die perfekte Mischung aus Natur, Kulinarik und entspanntem Rückzugsort – doch zwischen Charme und Lage wird das Budget schnell zur Herausforderung.

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