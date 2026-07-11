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Traumhaus am See

Das unverhoffte Untergeschoss

HGTVFolge vom 11.07.2026
Das unverhoffte Untergeschoss

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Traumhaus am See

Folge vom 11.07.2026: Das unverhoffte Untergeschoss

45 Min.Folge vom 11.07.2026

Nach vielen Jahren am Lake Amon G. Carter in Nordtexas erfüllt sich eine fünfköpfige Familie endlich den Traum vom eigenen Haus am Wasser. Geplant ist ein Zuhause mit viel Platz für gemeinsame Aktivitäten und einem freien Blick auf den See aus möglichst jedem Raum. Doch während der Suche stoßen sie auf unerwartete Herausforderungen – und ein überraschendes Untergeschoss mit zusätzlichem Potenzial.

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