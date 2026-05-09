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Traumhaus am See

Traumhaus für die Großfamilie

HGTVFolge vom 09.05.2026
Traumhaus für die Großfamilie

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Traumhaus am See

Folge vom 09.05.2026: Traumhaus für die Großfamilie

45 Min.Folge vom 09.05.2026

Ein Ehepaar sucht am Skiatook Lake in Oklahoma nach einem Haus, das mehr sein soll als nur ein Feriendomizil. Geplant ist ein Rückzugsort am Wasser, an dem die ganze Familie zusammenkommen, Erinnerungen schaffen und gemeinsame Zeit verbringen kann. Das Traumhaus soll langfristig sogar an kommende Generationen weitergegeben werden und damit zu einem festen Familienort werden.

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