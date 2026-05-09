Traumhaus für die GroßfamilieJetzt kostenlos streamen
Traumhaus am See
Folge vom 09.05.2026: Traumhaus für die Großfamilie
45 Min.Folge vom 09.05.2026
Ein Ehepaar sucht am Skiatook Lake in Oklahoma nach einem Haus, das mehr sein soll als nur ein Feriendomizil. Geplant ist ein Rückzugsort am Wasser, an dem die ganze Familie zusammenkommen, Erinnerungen schaffen und gemeinsame Zeit verbringen kann. Das Traumhaus soll langfristig sogar an kommende Generationen weitergegeben werden und damit zu einem festen Familienort werden.
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Genre:Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.